DEZASTRU in judet din cauza secetei: Culturi compromise, animale ramase fara hrana si apa: Se distruge tot - GALERIE FOTO

Seceta afecteaza agricultorii botosaneni, ploile fiind extrem de rare si fara intensitate de patru luni incoace. Lipsa precipitatiilor se resimte in intreg judetul Botosani si provoaca o mare ingrijorare in randul fermierilor.Seceta pune stapanire pe judetCulturile insamantate in aceasta primavara nu se dezvolta, pasunile s-au uscat si se fac eforturi disperate pentru ca animalele sa aiba macar apa. Meteorologii au anuntat deja ca este posibil sa asistam la cea mai secetoasa vara din ... citeste toata stirea