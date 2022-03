Dezvaluire la Botosaneanul TV: Toate materialele pirotehnice INTERZISE la Botosani pe fondul razboiului din Ucraina - VIDEO

Intrunit miercuri in sedinta, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a hotarat sa interzica folosirea artificiilor si a altor materiale asemanatoare in intreg judetul, timp de o luna."Oamenii intra in panica"Invitat joi la prima editie "Botosaneanul TV", difuzata in direct pe Botosaneanul.ro, pe Facebook.com/Botosaneanulsi YouTube.com/BotosaneanulTV, prefectul Sorin Cornila, presedinte al CJSU, a anuntat ca membrii acestei structuri au adoptat in unanimitate o decizie in ... citeste toata stirea