Dezvaluiri facute in premiera de artista de la Botosani, cel mai bun fotograf al Romaniei: Lumea imi spunea ca din arta nu se fac bani - VIDEO & GALERIE FOTO

Ea este Cristina Venedict, fata care are un portofoliu impresionant de fotografii ce au facut inconjurul lumii, au suscitat interes intr-o sumedenie de state si multi cunoscatori de arta au platit pentru a avea in colectie una dintre creatiile sale.Artista premiata internationalEste din Botosani, are 40 de ani si a absolvit Liceul de Arta "Stefan Luchian", iar apoi Facultatea de Psihologie.In urma cu peste doua decenii se afla intr-un moment de cautare a drumului care sa-i ofere ... citeste toata stirea