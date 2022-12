Din cauza cresterii numarului cazurilor de viroze, DSP recomanda centrele de permanenta si vaccin din Botosani, Dorohoi, Darabani, Bucecea, Cristesti, Avrameni si Trusesti

Numarul cazurilor de viroze respiratorii a crescut in ultima perioada, iar pentru ca pacientii sa nu astepte ore in sir la camerele de garda, pentru a fi consultati, Directia de Sanatate Publica Botosani recomanda populatiei sa se adreseze medicilor de familie si centrelor de permanenta din judet. In afara programului medicului de familie, se poate solicita o consultatie la centrele de permanenta fixe LCD-MED - BOTOSANI strada Independentei nr. 7, PRUTMED - AVRAMENI, TRUSESTI, DOR-MED - DOROHOI ... citeste toata stirea