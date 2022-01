DISPARIEsIILE anuntate de Politie ascund in spate povesti de dragoste nascute pe Facebook: Comunica imediat intre ei, ma cauta Politia

Un fenomen ingrijorator care si-a facut loc si la Botosani este acela al disparitiilor de minori. Parintii apeleaza la ajutorul Politiei in momentul in care nu mai stiu nimic de propriii copii. La unii, disparitiile sunt intr-adevar neasteptate, in alte cazuri politistii aplica amenzi pentru neglijenta.Fetele mai ales fug de acasaAnul trecut, de exemplu, au fost depistati de cadrele Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) 282 de minori.Aproape 160 au fost dusi inapoi la parinti.In ... citeste toata stirea