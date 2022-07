Disperare pe piata muncii: Un fermier a publicat fluturasul de salariu al unui cioban ca sa convinga oamenii sa se angajeze

Anii 90 si prima parte a anilor 2000, in care botosanenii cautau cu disperare locuri de munca, a devenit istorie. Indiferent de domeniu, privatii gasesc tot mai greu oameni dispusi sa munceasca.Aproape toti viseaza sa fie bugetariSi aceasta intrucat foarte multi isi doresc sa lucreze doar la stat, iar altii numai in strainatate.Asa se face ca, daca in urma cu doua decenii Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) anunta cateva zeci de locuri disponibile saptamanal, in anii ... citeste toata stirea