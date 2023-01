Doar 223 de dosare de ajutoare sociale in municipiul Botosani in luna decembrie

Comunicat de presa: Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Botosani a anuntat ca, in luna decembrie 2022, au fost in plata 223 de dosare de ajutor social, suma totala platita fiind de 56.941 de lei. Directia de Asistenta Sociala are printre atributii primirea si instrumentarea cererilor de ajutor social, monitorizarea permanenta a dosarelor existente in baza de date, valorificarea documentelor depuse de beneficiari In categoria botosanenilor care au primit ajutor social in luna ... citeste toata stirea