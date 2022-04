Doi batausi judecati in libertate dupa ce si-au stalcit in bataie, cu parii, consatenii

Doi botosaneni sunt cercetati pentru tentativa de omor pentru ca au snopit in bataie alti doi consateni. Victimele au fost batute crunt cu parii, ajungand de urgenta la spital. Magistratii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani au decis trimiterea in judecata, pentru tentativa de omor, a doi sateni din comuna Avrameni, judetul Botosani.Acestia sunt acuzati ca aproape au omorat in bataie alti doi consateni, dupa un scandal pe ulita. Decizia Parchetului a venit la patru ani de la ... citeste toata stirea