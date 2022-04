Doi candidati la Primaria Botosani luati deja in calcul de presedintele PNL - VIDEO

Desi a recunoscut ca, in plan personal, a avut oarece suparari fata de Dan Nechifor, deputatul Costel Soptica il ia pe fostul prefect in calcul pentru o candidatura la viitoarele alegeri, inclusiv la cele locale.Intre Nechifor si CornilaA declarat-o pe 7 aprilie, cand a fost invitat la "Botosaneanul TV". De altfel, presedintele PNL Botosani i-a nominalizat ca posibili pretendenti pe fostul si actualul prim reprezentant al Guvernului in judet."Candidaturile, una este sa ti le doresti, ... citeste toata stirea