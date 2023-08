Cei 31 de inspectori scolari care vor fi activi de la data de 1 septembrie 2023 au fost transmisi spre avizare la Ministerul Educatiei.Echipa de la ISJ in anul scolar 2023 - 2024In prima etapa au primit avizul Consiliului de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean care s-a intrunit la finele saptamanii trecute.Modificarile in randul inspectorilor scolari nu sunt majore. In lista transmisa catre minister au fost operate doua plecari si un nume nou in schema institutiei.Astfel, ... citeste toata stirea