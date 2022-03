Doi preoti din nordul tarii si-au mobilizat parohiile pentru refugiatii din Ucraina

Doi preoti din municipiul Botosani s-au mobilizat exemplar pentru ajutoarea refugiatilor veniti din Ucraina. Cei care au fugit de razboiul dintre Rusia si Ucraina au fost intampinati de preoti cu mancare, obiecte de igiena si lapte praf pentru copii. Nevoie de voluntari in vamile Radauti Prut si Stanca, din judetul Botosani, este stringenta, in conditiile in care mii de ucraineni tranziteaza Republica Moldova si ajung prin aceste puncte de trecere ale frontierei. Este vorba despre femei si ... citeste toata stirea