Doina Federovici: Spitalul Judetean de Urgente "Mavromati" Botosani va putea pregati rezidenti

Anul 2021 a marcat schimbarea strategiei in ceea ce priveste politica de sanatate publica pe care Consiliul Judetean o are in domeniul sanitar, iar acest lucru incepe sa dea roade. Unul dintre pilonii importanti ai noii strategii este atragerea de cat mai multi medici tineri pentru acoperirea posturilor deficitare din Spitalul Judetean "Mavromati" si dezvoltarea unor noi servicii medicale pentru botosaneni. "S-au scos zeci de posturi la concurs, s-au incheiat contracte cu medici noi si acum, pe ... citeste toata stirea