Doliu in PSD Botosani! "A fost un om devotat satului romanesc"

Ne este greu sa gasim cuvintele potrivite pentru a ne exprima regretul in aceste momente pricinuite de trecerea in nefiinta a colegului nostru, Stelian Carabulea, consilier local in comuna Mileanca.Nascut pe 09.07.1953 in comuna Mileanca, a fost un om devotat satului romanesc, energic si echilibrat, care a sustinut si a participat activ la toate activitatile culturale si sportive organizate in comuna pe care a iubit-o la fel de mult cum si-a iubit familia.Absolvent al Scolii postliceale de ... citeste toata stirea