Dorohoi, al doilea municipiu din judet care intra in zona rosie

Municipiul Dorohoi a intrat, de luni, in zona rosie, dupa ce rata COVID-19 a depasit pragul de 3/1.000, potrivit datelor transmise de Directia de Sanatate Publica (DSP) Botosani.Dorohoiul, cu o populatie de 29.986 locuitori, are 103 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, ceea ce face ca incidenta bolii sa fie de 3,43 cazuri la 1.000 de persoane.Municipiul Dorohoi este al doilea, dupa Botosani, care intra in scenariul rosu. Botosani, care este ... citeste toata stirea