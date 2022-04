Dorohoi atrage fonduri europene de 41,4 milioane lei prin POIM pentru Spitalul Municipal si unitatile de invatamant

Municipiul Dorohoi atrage finantari de 41,4 milioane lei prin Programul Operational Infrastructura Mare pentru Spitalul Municipal si pentru sistemul local de invatamant. Acesti bani vor ajunge in Dorohoi prin intermediul a doar 4 proiecte depuse, din care doua dintre ele sunt deja semnate, iar celelalte doua sunt in evaluare. "Invatamantul si sanatate sunt cu PRIORITARE pentru Primaria Dorohoi si am atras finantari de zeci de milioane de euro in ambele domenii atat prin fonduri europene, cat si ... citeste toata stirea