Doua fete de 3 si 8 ani au ajuns in stare grava la spital dupa ce au fost arse intr-o explozie

Completare articol:Explozii devastatoare in Botosani: Doua fetite grav ranite.AICIDoua fetite in varsta de 3 si 8 ani, din comuna Hiliseu Horia, Botosani, au fost grav ranite dupa ce o explozie a avut loc in casa in care se aflau. Minorele au fost transportate la spital.Copilele erau singure in casa, bunicii fiind plecati la adunare. Fetita cea mica ar fi incercat sa aprinda focul, moment in care cea mai mare a incercat sa aprinda un aragaz alimentat de o butelie.O ruda care aducea apa, ... citește toată știrea