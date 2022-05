Doua fetite s-au batut pe Pietonalul Unirii! S-au trantit pe jos si s-au tras de par, cei din jur... filmau si incurajau - VIDEO

S-a intamplat sambata, 7 mai 2022, pe Pietonalul Unirii din municipiul Botosani, cea mai frecventata zona a orasului pentru promenada.O zi frumoasa, cu soare si perfecta pentru traditionala plimbare de pe pietonal alaturi de prieteni sau familie.Isteria telefoanelorUn grup de copii de 11 si 12 adunat in zona in care se afla un restaurant, in mijlocul lor doua fete se bat, ceilalti le incurajeaza si filmeaza. Niciun adult nu intervine ca sa le desparta, desi se stie foarte bine ca zona este ... citeste toata stirea