DOUA restaurante din mall inchise de seful de la Bucuresti al Protectiei Consumatorilor, amenzi uriase de 60.000 de lei aplicate administratorilor

O "armata" de comisari si sefi ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au ajuns la Botosani in prima parte a lunii mai 2022.Au venit in control fara stirea autoritatilor din BotosaniAu efectuat controale amanuntite in unitati de alimentatie publica din municipiu sefi din ANPC, de la Comisariatul Regional Iasi, insotiti de comisari din toata Moldova.Vizita nu a fost anuntata autoritatilor judetene, cei de la Protectia Consumatorilor si-au efectuat activitatile de ... citeste toata stirea