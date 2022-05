Doua super-aparate medicale puse in functiune la Spitalul de Pneumoftiziologie. Primarul Andrei: "Spitalele de stat la el ca la privat"

Comunicat de presa: Incepand cu data de 2 mai 2022, Spitalul de Pneumoftiziologie din municipiul Botosani va oferi servicii medicale de calitate tuturor botosanenilor. La unitatea medicala au fost puse in functiune doua aparate de investigatii medicale de inalta performanta si de radiologie, achizitionate printr-un proiect cu finantare europeana. Spitalul a intrat din luna mai 2022 in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Botosani (CAS), cu un Computer Tomograf, cu 128 de sectiuni, in ... citeste toata stirea