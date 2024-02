Doua surori au murit la fel, in acelasi loc si tot intr-o zi de joi, dar la o diferenta de 11 ani. Coincidenta stranie a avut loc pe o trecere de pietoni din Botosani. Femeile au fost lovite de masini, in timp ce se deplasau catre biserica.Primul accident a avut loc pe 31 ianuarie 2013, in timp surorile se deplasau spre biserica. Ambele au fost lovite atunci de un microbuz, iar sora mai mare, in varsta de 67 de ani, a murit pe loc. Sora mai mica, atunci in varsta de 65 de ani, a fost ... citeste toata stirea