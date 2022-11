Doua zile grandioase: Filarmonica Botosani, Ozana Barabancea, Ana-Maria Donose, Nicolae Voiculet si DimmaS

Dupa ce a facut din Botosani locul in care iti doresti sa fii de fiecare data cand Filarmonica "George Enescu" are concert, marele artist Mirel Manea pregateste botosanenii pentru un nou super-eveniment pe care nu vrei sa il ratezi. Mijlocul lunii decembrie aduce doua zile de vis la Botosani, totul pregatit in cele mai mici detalii de marele artist Mirel Manea, directorul Filarmonicii "George Enescu" Botosani. Cel mai asteptat concert al sfarsitului de an 2022 la Botosani, se apropie! CONCERTUL ... citeste toata stirea