Drama copiilor ramasi in grija bunicilor. "O vad pe mama o data pe an. O sun cand imi este prea dor"

In judetul Botosani, mii de copii au cel putin un parinte plecat la munca in strainatate. Specialistii si autoritatile spun ca acesti copii traiesc o reala drama a separarii, cu efecte devastatoare in unele cazuri. Conform statisticilor Inspectoratului Scolar, in judetul Botosani, dintr-un total de aproximativ 60.000 de prescolari si elevi inscrisi in sistemul de invatamant, aproape 10% au macar un parinte plecat la munca in strainatate. Adica, 6.000 de elevi. Dintre acestia, in jur de 1.000 au ... citeste toata stirea