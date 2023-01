Posta Romana a investit din nou in municipiul Botosani dupa o pauza de ani buni. Gigantul national a investit in modernizarea Oficiului Postal numarul 2, din zona Garii. Lucrarile au fost facute de compania Maxim Special Construct, detinuta de omul de afaceri Maricel Maxim. Acesta a precizat ca investitie a vizat modernizarea intregului sediu, iar Posta Romana a prevazut si schimbarea dotarilor din interior. "Noi am lucrat si ... citeste toata stirea