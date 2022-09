E gata documentatia! Primaria aproape de demolarea garajelor, apar peste 100 de locuri de parcare, zone de recreere si un loc de joaca - FOTO

Documentatia tehnica pentru modificarea aspectului urban din imediata vecinatate a Colegiului National "Mihai Eminescu" a fost publicata pe pagina web a Primariei Botosani si se afla in dezbatere publica.Garajele pot sa dispara spre finele anuluiIn limbaj administrativ, este vorba despre Planul Urbanistic Zonal, la care cetatenii din acea parte a orasului pot emite observatii sau sugestii. Publicul este invitat, conform normelor in vigoare, sa faca acest lucru in perioada 5 - 20 septembrie ... citeste toata stirea