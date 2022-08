Echipaj de Politie atacat de un tanar drogat. A mai distrus doua masini inainte sa fie incatusat

Un tanar drogat cu amfetamina a spart cu pumnul geamul unei masini de politie, aflata in patrulare. Barbatul a mai distrus doua autoturisme inainte sa fie imobilizat de oameni legii. Un incident grav a avut loc miercuri dupa-amiaza, 10 august, in municipiul Botosani. Un tanar a atacat masina in care se afla un echipaj de Politie in patrulare.Totul a pornit cand tatal botosaneanului a cerut ajutorul Politiei. Mai precis, un echipaj aflat cu masina in patrulare a fost oprit de un barbat din ... citeste toata stirea