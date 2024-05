El este presupusul criminal al fetitei de 8 ani, prins dupa 12 ore de cautari cu drone, caini si elicopter

Un barbat in varsta de 32 de ani a fost retinut, sambata, dupa ce trupul unei fetite de 8 ani a fost descoperit, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o liziera de salcami de la marginea satului Jijia, comuna Albesti (Botosani).Barbatul este, conform surselor, chiar unchiul fetitei si oamenii legii banuiesc ca el este cel care ar fi abuzat-o pe fetita de 8 ani si apoi ar fi ucis-o. Fetita plecase de acasa vineri seara, spre casa unor rude, aflata in apropiere, insa nu s-a mai intors si ... citește toată știrea