Electroalfa vrea o crestere de 44% in 2022 si vede energia verde ca viitor motor pentru business

Un buget consolidat de 292 milioane de lei cu o crestere de 44% fata de 2021, aceasta este tinta business-urilor Grupului de firme Electroalfa, condus de omul de afaceri Gheorghe Ciubotaru. Ziarul Financiar anunta ca Electroalfa si-a infiintat o divizie specializata in livrarea la cheie a proiectelor energetice, Electro Alfa Servicii Inginerie. "In structura grupului avem o divizie dedicata proiectelor de energie regenerabila si ne-am propus sa devenim un furnizor competitiv in acest sector, ... citeste toata stirea