Elevi de la Colegiul Eminescu pusi in timpul unei ore sa stea in genunchi cu mainile deasupra capului - FOTO

Patru elevi ai Colegiului National Mihai Eminescu din Botosani au fost nevoiti sa stea in genunchi cu mainile deasupra capului la o ora desfasurata vineri. Ei au fost mutati acolo din banci pentru ca ar fi vorbit neintrebati in timpul cursurilor.Conducerea colegiului declanseaza o anchetaIntrucat in anul 2022 astfel de scene nu reprezinta tocmai o obisnuinta in Romania, mai ales la o unitate de invatamant de prestigiudintr-un municipiu resedinta de judet, momentele au fost surprinse de un ... citeste toata stirea