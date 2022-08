Elevii si studentii care sunt beneficiari ai unei pensii de urmas trebuie sa depuna o adeverinta pentru a nu se sista platile

Comunicat de presa: In conformitate cu dispozitiile Legii nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, elevii beneficiari ai unei pensii urmas care au implinit varsta de 16 ani au obligatia sa prezinte, pana la data de 25 septembrie 2021, adeverinta din care sa rezulte ca, in anul scolar 2022-2023, urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii. In cazul nedepunerii adeverintei, pensia de urmas aferenta lunii octombrie 2022 se ... citeste toata stirea