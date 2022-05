Un parc eolian de 75MW, finantat de la italienii de la Alerion cu 60 milioane lei, care va fi construit de Elsaco Botosani in comuna Mitoc, a primit avizul de racordare la retea. Lista proiectelor care primesc avizul tehnic de racordare la retea creste in fiecare luna, printre cele mai noi parcuri eoliene cu acte in regula fiind cel de 75 MW din Botosani, in spatele caruia se afla italienii de la Alerion. "Potrivit datelor ... citeste toata stirea