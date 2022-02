Elsaco Electronic semneaza un nou contract, in valoare de peste 90 de milioane de lei

Elsaco Electronic a semnat, cu beneficiarul Primaria Municipiului Oradea, contractul "Valorificarea energiei geotermale in asociatie cu pompe de caldura, pentru producerea agentului termic pentru incalzire si apa calda in cartierul Nufarul I - Oradea". Contractul mentionat a fost atribuit, in urma unei licitatii publice deschise, asocierii formate din Elsaco Electronic S.R.L. si Energomontaj S.A., lider de asociere fiind Elsaco Electronic. Valoarea contractului este de 89.930.000 lei fara TVA, ... citeste toata stirea