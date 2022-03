Emotii pana la lacrimi: Imnurile de Stat ale Romaniei si Ucrainei au rasunat din glasurile artistilor fugiti din calea razboiului si ale celor care ii ajuta - VIDEO & GALERIE FOTO

S-au trait momente emotionante vineri seara la "Old School Cafe-Pub", acolo unde artisti din Botosani si din Ucraina au cantat pentru pace. Daca dincolo de granita nordica a Romaniei rasuna armele, la cativa kilometri in interiorul tarii s-a auzit muzica."Vreau sa exprim prin cantecul meu speranta pentru Ucraina intr-un viitor pasnic si fericit"Mirel Manea si orchestra sa au ridicat oamenii in picioare interpretand melodii celebre, de la cele romanesti, precum "Cine iubeste si lasa" la ... citeste toata stirea