"Eroine", spectacol unic in Romania. Povestea iubirilor nedrepte, bazata pe scrisorile lui Ovidius, exilatul de la Tomis

Andrei Majeri, unul dintre cei mai importanti regizori ai tinerei generatii, monteaza un spectacol unic in Romania, la Teatrul "Mihai Eminescu " din Botosani. Se numeste "Eroine" si se bazeaza pe o serie de scrisori ale celebrului poet latin Ovidius, exilat la Tomis. Acum mai bine de 2000 de ani, celebrul poet latin Ovidius Publius Naso scria o lucrare unica in literatura mondiala, intitulata "Eroinele". Era de fapt o serie de 21 de epistole in stil elegiac unde in prim-plan nu mai erau ... citeste toata stirea