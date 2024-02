Esigari de contrabanda retinute cu focuri de arma, la Botosani

Politistii de frontiera botosaneni au descoperit si ridicat in vederea confiscarii, in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, 5.000 de pachete cu tigarete de contrabanda, in valoare totala de aproximativ 50.500 de lei.In data de 12 februarie a.c., politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Romanesti si politisti de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Botosani au organizat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu ... citește toată știrea