Esurcanu a revenit in PNL. "ma intorc in PNL cu majoritatea echipei pe care am format-o in ALDE"

Comunicat de presa: Astazi, am luat decizia de a reveni in PNL, intrucat principiile acestui partid m-au determinat sa aleg o cariera politica, sa lupt pentru convingerile mele liberale si pentru nevoile si problemele botosanenilor demonstrand ca orice este posibil daca muncesti alaturi de echipa din care faci parte. Botosanenii au nevoie de oameni politici lipsiti de orgolii politice, pentru ca in cele din urma primeaza interesele cetatenilor si ale comunitatii din care facem parte cu totii. ... citeste toata stirea