Esurcanu la PNL... din nou! Ar trebui sa taca daca vrea ca PNL sa nu piarda mai mult decat ar avea de castigat din aceasta revenire

Florin Esurcanu se intoarce in PNL! Fostul presedinte al PNL Botosani revine in partidul condus de omul pe care l-a cam balacarit in ultimii ani, Costel Soptica. Este o revenire asteptata de Florin Esurcanu de mult timp pentru ca acesta a fost principalul sau tel politic cand a revenit in politica preluand filiala ALDE Botosani, intoarcerea in PNL. Dar momentul revenirii nu este unul asa cum spera Esurcanu, adica pe cai mari, cu imaginea de salvator, cu popor mult in spatele sau. Acum pare mai ... citeste toata stirea