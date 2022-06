Esurcanu, replica pentru Dranca de la USR: ALDE nu are niciun coleg director la Nova Apaserv

Liderul ALDE Botosani, Florin Esurcanu, a declarat ca deputatul Andrei Dranca, presedintele USR Botosani, aduce acuzatii nefondate colegilor sai din partid si ca incearca sa arunce si pe ALDE vina pentru problemele de la compania Nova Apaserv. "Am vazut ca un domn deputat imi foloseste numele si face afirmatii care ar trebui sa le clarificam si sa le punem in acord cu realitatea. ALDE nu are niciun coleg director la Nova Apaserv, nici domnul Liviu Stefan, nici directorul adjunct nu este membru ... citeste toata stirea