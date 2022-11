Eveniment lansare Carte de istorie a Colegiului National "A.T. Laurian"

La data de 4 noiembrie 2022, in aula Colegiului National "A.T. Laurian" din Botosani, a avut loc lansarea noii editii a Cartii de istorie a Liceului. Aceasta ilustreaza o activitate de peste 160 de ani, dedicata instruirii si formarii continue a generatii de absolventi. De pe bancile acestei institutii, devenita epicentru de cultura, au pasit in viata si s-au remarcat de-a lungul timpului numeroase personalitati de seama, atat ale orasului Botosani, cat si ale tarii. Un nivel educativ ... citeste toata stirea