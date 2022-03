Executor judecatoresc amenintat cu moartea: Am gasit in fata biroului lumanari - VIDEO & FOTOGALERIE

Profesia de executor judecatoresc este inclusa in nomenclatorul de meserii precum cele de medic, profesor, avocat sau inginer. Insa executorii judecatoresti, in buna parte din cazuri, sunt principala tinta a comunitatii, avand in vedere ca activitatea prestata presupune suferinta si situatii dramatice."De foarte multe ori am fost judecata"Sinziana Secrieru este executor judecatoresc de aproximativ doua decenii. Este o profesie "de familie", fiind exercitata in trecut atat de tatal sau, Dinu ... citeste toata stirea