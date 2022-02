Explicatiile MApN despre tabara militara instalata la Botosani

MApN a oferit explicatii dupa ce o tabara militara a fost instalata la Botosani, in apropierea granitei cu Ucraina.O subunitate din cadrul Brigazii 76 Cercetare, Supraveghere si Recunoastere inzestrata cu radar TPS-77 executa, din 16 februarie, un exercitiu in zona judetului Botosani, a declarat, joi, seful Directiei informare si relatii publice din Ministerul Apararii Nationale , generalul de brigada Constantin Spinu.Precizarile vin dupa ce pe retelele de socializare si in mass-media au ... citeste toata stirea