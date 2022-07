O explozie care nu a fost urmata de incendiu s-a produs, vineri dimineata, intr-un apartament din orasul Saveni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.Potrivit acestora, deflagratia a avut loc in momentul in care proprietara casei, in varsta de 74 de ani, a folosit aragazul cu aprindere electrica ... citeste toata stirea