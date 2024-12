Explozii devastatoare in Botosani: Doua fetite grav ranite

Doua fetite din Botosani au ajuns in stare grava la spital dupa o explozie in locuinta lor, suferind arsuri severe. Medicul sef UPU-SMURD a confirmat ca ambele sunt intubate si asteapta transferul catre spitale din Iasi sau Bucuresti. Autoritatile investigheaza cauza deflagratiei.Tragedia a avut loc in locuinta celor doua fetiteDoua fetite din Botosani, de trei si opt ani, au fost grav ranite in urma unei explozii care a avut loc in locuinta lor. Incidentul s-a soldat cu arsuri severe pe ... citește toată știrea