Expozitia de pictura "Cromatici transilvane"

Comunicat de presa: Muzeul Judetean Botosani gazduieste, in perioada 17-23 septembrie 2022, in spatiul Colectiei de Arta, expozitia personala a artistului Vladimir Kato (Harghita) intitulata "Cromatici transilvane". Pe simeze vor fi expuse lucrari de pictura avand ca tematica fascinantul spatiu transilvan, naturi statice, portrete si nuduri. Artistul (grafician, pictor, caricaturist, artist fotograf si ziarist), nascut in 1958, la Gheorgheni, in judetul Harghita, a absolvit grafica la Bucuresti ... citeste toata stirea