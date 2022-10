Fabrica noua confectii inaugurata la Botosani

Astazi, la Botosani, in prezenta Excelentei Sale, Uffe Balslev, Ambasadorul Regatului Danemarcei in Romania si a reprezentantilor managementului LTP Balkan, a fost inaugurata cea de-a 12-a si cea mai noua firma a acestei companii cu capital danez. La intalnire, primarul municipiului Botosani, Cosmin Andrei, a salutat aceasta initiativa, exprimandu-si totodata increderea ca traditia fortei de munca cu bune aptitudini in domeniul industriei usoare si a confectiilor care exista la Botosani va face ... citeste toata stirea