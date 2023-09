Consiliul Judetean (CJ) a decis, vineri, alocarea unui ajutor financiar de 30.000 de lei sotului Alexandrei Ivanov, tanara de 25 de ani care a murit in Maternitatea Botosani, dupa ce a fost ignorata de cadrele medicale. Banii vor fi alocati lui Gabriel Ivanov, care are in grija trei copii minori.Alexandra Ivanov a murit pe 18 august, la aproape noua ore dupa ce a fost internata in Maternitatea din Botosani. Ea era insarcinata in luna a treia si a ajuns la spital cu ambulanta dupa ce a acuzat ... citeste toata stirea