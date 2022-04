Fara RESTRICEsII, dupa doi ani de pandemie - UNDE si CUM petrec alesii de la Botosani sarbatorile pascale

In urma cu doi ani, sarbatorile pascale au provocat o importanta unda de soc printre botosaneni, dar si la nivel global.Intalnirile cu familiile au fost interzise, iar preotii au fost cei care au dus Lumina Sfanta in casele botosanenilor.Dupa doi ani am revenit la normalitate. Oficial am iesit din pandemie si astfel ca si restrictiile care au incorsetat oamenii din activitati au devenit istorie.Ne-am intrebat asadar cum vor petrece alesii de la Botosani aceste Sfinte Sarbatori Pascale ... citeste toata stirea