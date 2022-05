Federovici: "Anul trecut am avut investitii de 33 milioane de euro, dublu cat suma ultimilor 5 ani, iar in primele 3 luni ale anului am atras fonduri pentru investitii de 11 milioane"

Doina Federovici, presedintele Consiliului Judetean Botosani, a anuntat in fata mediului de afaceri ca institutia pe care o conduce a pus concret accent pe investitii si dezvoltare si spera ca si investitorii privati sa se alature demersului de dezvoltare din toate punctele de vedere a judetului. Prezenta la maratonul de business realizat de Camera Franceza de Comert si Industrie in Romania in Botosani, Doina Federovici a declarat ca la preluarea mandatului de presedinte al CJ Botosani a avut ... citeste toata stirea