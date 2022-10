Federovici despre drumul expres Botosani-Suceava: "SF-ul scos la licitatie in noiembrie... Insistam sa fie autostrada"

Doina Federovici, presedintele Consiliului Judetean Botosani, a anuntat ca in luna noiembrie va fi scos la licitatie realizarea SF-ului pentru drumul expres Botosani-Suceava pe care ea insista sa fie transformat in tronson de autostrada. Anuntul a fost facut intr-o emisiune la Tele M, Federovici precizand ca in urma viitoarei licitatii vor fi facute studiile de trafic si varianta finala de traseu a viitorului drum de legatura dintre Botosani si autostrada A7. "Drumul va pleca din Salcea, din A7 ... citeste toata stirea