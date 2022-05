Federovici, veste uriasa despre drumul strategic: Doua loturi vor fi finalizate cu un an inainte de termen

Dupa cativa ani in care Consiliul Judetean Botosani s-a miscat cu incetinitorul in ceea ce priveste termenii de derulare a investitiilor publice, incep sa apara si minunile pe care botosanenii le asteapta. Doua din cele trei loturi ale drumului judetean strategic vor fi finalizate in 2022, cu un an inainte de termenul limita din contractul incheiat intre CJ si asfaltatori. Doina Federovici, presedintele CJ Botosani, a declarat intr-o emisiune la Tele M ca si pe al treilea lot va incepe turnarea ... citeste toata stirea