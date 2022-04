Femei ramase in istorie pentru cruzimea lor. Erau de o frumusete rapitoare si au facut mii de victime

In istoria omenirii nu au existat doar barbati dictatori. Ajunse la putere, multe femei au demonstrat o cruzime fara margini. Trei dintre acestea au reusit sa intre in galeria intunecata a istoriei prin faptele lor abominabile. Istoria omenirii este plina de dictatori, lideri nemilosi si fapte pline de cruzime. Majoritatea au fost barbati. Au existat insa si femei care odata ajunse sa detina puterea suprema s-au transformat in adevarati demoni.Regine sau imparatese, pentru a-si pastra puterea ... citeste toata stirea